Zahl der Mindestsicherungsempfänger in Sachsen gesunken

Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der Mindestsicherungsempfänger in Sachsen ist gesunken. Wie das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen am Montag mitteilte, lebten in Sachsen am Jahresende 2017 insgesamt 356 724 Personen von finanziellen Hilfen zur Sicherung des grundlegenden Lebensunterhaltes. Damit sank die Zahl im Vergleich zum Jahresende 2016 um 7,1 Prozent. Zu den Mindestsicherungsempfängern werden unter anderem Hartz IV-Empfänger (ALG II) und Empfänger von Asylbewerberregelleistungen gezählt.