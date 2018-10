Lebenserwartung von Thüringer Frauen erstmals rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Erstmals seit 30 Jahren ist die Lebenserwartung von Frauen in Thüringen leicht zurückgegangen. Bei den Männern stieg sie dagegen leicht an, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Generell werden Frauen statistisch gesehen aber weiterhin deutlich älter als Männer. Sie können demnach mit einem Alter von 83,02 Jahren rechnen (minus 0,11 Jahre). Ein in Thüringen geborener Junge wird laut Statistiker 77,24 Jahre (plus 0,04 Jahre) als. Die Gründe für den Rückgang der Lebenserwartung bei Frauen seien bislang unklar, sagte ein Behördensprecher. Auch ein statistischer Effekt könne dafür verantwortlich sein.