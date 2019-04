SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt trauert um Tilman Tögel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die SPD-Fraktion trauert um ihren langjährigen Abgeordneten Tilman Tögel. Man habe am Mittwoch vom Tod des 59-Jährigen erfahren, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Tögel sei nach schwerer Krankheit gestorben. Der Politiker aus der Altmark (Wahlkreis Stendal) gehörte dem sachsen-anhaltischen Landtag von 1990 bis 2016 an. "Mit Tilman Tögel verlieren wir nicht nur einen Demokraten der ersten Stunde, sondern auch einen überzeugten Europäer, der sich bis zuletzt für die europäische Idee eingesetzt hat", erklärte Fraktionschefin Katja Pähle. Tögel war unter anderem Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Landtag.