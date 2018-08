699 966 Beschäftigte im Mittelstand in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In den mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz waren im vergangenen Jahr 699 966 Menschen beschäftigt. Damit stellt der Mittelstand mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. Das geht aus dem Mittelstandsbericht 2018 des Wirtschaftsministeriums hervor. Rheinland-Pfalz zählt knapp 160 000 mittelständische Unternehmen, das sind 99,5 Prozent aller Unternehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der mittelständischen Firmen sank zwar zwischen 2010 und 2016, aber die der Arbeitsplätze stieg in diesem Zeitraum kontinuierlich. Auch die Erlöse gingen nach oben.