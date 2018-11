Nächste Maritime Konferenz tagt am Bodensee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die 11. Nationale Maritime Konferenz wird im nächsten Frühjahr in Friedrichshafen am Bodensee abgehalten. Das bestätigte am Mittwoch ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Damit hat sich Friedrichshafen gegen Duisburg durchgesetzt, den größten europäischen Binnenhafen. Baden-Württemberg soll den Zuschlag erhalten haben, weil in dem Bundesland eine bedeutende Zulieferindustrie für den Schiffbau ansässig ist. Bereits auf der 10. Maritimen Konferenz 2017 in Hamburg war festgelegt worden, die nächste Veranstaltung ins Binnenland zu verlegen.

Bislang waren ausschließlich norddeutsche Hafenstädte Gastgeber der hochrangigen Konferenz, bei der die wesentlichen Akteure der maritimen Wirtschaft mit Vertretern von Politik, Gewerkschaften und Wissenschaft zusammentreffen. Die Konferenz, die vom früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ins Leben gerufen wurde, hat mehrfach wichtige Weichen für die maritime Wirtschaftspolitik in Bund und Ländern gestellt, kann aber selbst keine Entscheidungen treffen.