Sachsen: Mitteleuropa in Verantwortung für den Kontinent

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler hat die Staaten in Mitteleuropa aufgefordert, mehr Verantwortung für den Kontinent zu übernehmen. Die Botschaft Rößlers auf dem "Forum Mitteleuropa" im Sächsischen Landtag richtete sich am Freitag vor allem auf jene Länder, die vor 15 Jahren der EU beigetreten sind - darunter Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. An dem Forum unter dem Titel "Quo vadis, Mitteleuropa?" nahmen unter anderen Vertreter dieser Länder sowie Österreichs teil. Die Konferenz tagt regelmäßig.

"In der EU treten die Mitteleuropäer immer selbstbewusster neben die bisher in Europa tonangebenden West- und Südeuropäer. Das ist gut so, nur ist es nun wichtig, dass wir uns über den gemeinsamen Weg in Europa einigen", sagte Rößler als Gastgeber des Treffens. Man müsse dabei insbesondere der großen Gefahr entgegenwirken, dass Europa an Integrationskraft verliert. "Das ist in unserem ureigenen Interesse. Unser gemeinsames Ziel kann nur sein, dass die Europäische Union wieder an Attraktivität gewinnt - nicht trotz, sondern wegen Mitteleuropa. Wir müssen daher an seiner Stärkung arbeiten, gern auch mit Lösungen jenseits der bekannten Schablonen."