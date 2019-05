Europäisches Forum für Wissenschaft tagt in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Dresden ist im Juni Ausrichter des Europäischen Forums für Wissenschaft, Forschung und Innovation. Zur Eröffnung im Albertinum sprechen am 24. Juni neben Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) auch der tschechische Regierungschef Andrej Babiš und Polens Premierminister Mateusz Morawiecki, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Forschung und Innovation würden wichtige Impulse für Wissenschaft und und Wirtschaft in Europa setzen und über die Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit entscheiden, hieß es. Die Tagung selbst findet am 25. Juni im Deutschen Hygiene-Museum statt.