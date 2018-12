Grundlagenwissen oder praxisnah: Hessen forscht 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An den hessischen Hochschulen und Forschungszentren ist 2018 kaum ein Tag ohne neue Erkenntnisse vergangen. Die Bandbreite der wissenschaftlichen Themen reichte von Grundlagenforschungen zur Entstehung der Planeten über Fossilien-Analysen im Unesco-Weltnaturerbe Grube Messel bei Darmstadt bis hin zu einer Studie über Korallen - und das fernab des Meeres an der mittelhessischen Universität Gießen. Zu den Forschungsprojekten des Jahres gehören auch praxisnahe Entwicklungen, etwa ein Online-Portal für eine bessere Verpflegung an Schulen.