Hamburg (dpa/lno) - Die FDP fordert verstärkte Anstrengungen bei der Digitalisierung in der juristischen Ausbildung in Hamburg. Bislang seien digitale Innovationen im Studienfach Rechtswissenschaften an der Uni Hamburg Mangelware oder würden nicht angenommen, sagte die justizpolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, Anna von Treuenfels-Frowein, der Deutschen Presse-Agentur. "So werden Programme und Lernplattformen kaum genutzt, Videos der Vorlesungen haben Seltenheitswert", wie aus einer Senatsantwort auf ihre Schriftliche Kleine Anfrage hervorgehe.

"Die juristische Ausbildung in Hamburg ist bislang analog geprägt", konstatierte die FDP-Politikerin. "Das muss sich dringend ändern, wenn die Juristenausbildung im 21. Jahrhundert ankommen soll: Videodateien der Vorlesungen müssen den Studenten regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, Materialien für die Vorbereitung auf Lernplattformen abrufbar sein."

Unzureichend sei auch das Angebot zum Thema Digitalisierung und Recht: "Zwei Veranstaltungen im Wintersemester sind der Bedeutung der Herausforderungen nicht angemessen", sagte Treuenfels-Frowein. Bereits in den ersten Semestern müsse die frühzeitige Vermittlung der neuen Schlüsselqualifikationen in der juristischen Ausbildung erfolgen, um die Studenten rechtzeitig auf die Anforderungen in der Arbeitswelt vorzubereiten. "Rot-Grün muss seine Hausaufgaben machen und einen Schwerpunkt setzen: Die Universität Hamburg braucht einen Lehrstuhl "Digitalisierung und Recht"."