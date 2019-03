Facebook-Chef will global einheitliche Internet-Regulierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Washington (dpa) - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat eine international abgestimmte Regulierung im Internet gefordert. In einem Beitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hob er auch die EU-Datenschutzverordnung als ein Vorbild für die Welt hervor. Seine Geschäftsführerin Sheryl Sandberg erklärte zugleich, das Online-Netzwerk prüfe nach dem Livestream des Massakers von Christchurch Einschränkungen für Direktübertragungen. Ein Faktor dabei könnten frühere Verstöße gegen Verhaltensregeln bei Facebook sein, schrieb sie im "New Zealand Herald".