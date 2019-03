Bieterkampf der Netzbetreiber: 5G-Mobilfunkauktion startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Mit dem heutigen Start der Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen kann der Bund auf milliardenschwere Zusatzeinnahmen hoffen. Fachleute rechnen mit 3 bis 5 Milliarden Euro.

Damit könnten die Erlöse unter den Einnahmen der Versteigerung von 2015 liegen, als die Telekommunikationsfirmen insgesamt 5,1 Milliarden Euro an den Staat zahlten. Der Bund will die Einnahmen in die Digitalisierung stecken, etwa in bessere Technik an Schulen.

Grund für die gedämpften finanziellen Erwartungen: Die Ausbauregeln sind aus Sicht der Telekommunikationsbranche sehr streng. Bis Ende 2022 sollen 98 Prozent der Haushalte je Bundesland mit schnellem Internet versorgt werden, zudem gibt es Pflichten für den Ausbau an Autobahnen, Bundesstraßen und anderen Strecken.

Positiv auswirken für das Staatssäckel könnte sich hingegen die Tatsache, dass ein Neueinsteiger seinen Hut in den Ring wirft - das Unternehmen Drillisch, eine Tochter des rheinland-pfälzischen Konzerns United Internet, will zum Netzbetreiber aufsteigen. Dadurch könnte sich doch noch ein Bieterkampf mit relativ hohen Preisen entwickeln. Die Versteigerung dürfte mindestens drei Wochen dauern. Zuständig ist die Bundesnetzagentur, die Bonner Regulierungsbehörde führt die Auktion an ihrem Technik-Standort in Mainz durch.

Das Kürzel 5G steht für 5. Mobilfunkgeneration. Die Übertragungsrate ist etwa 100 Mal so schnell wie sein Vorgänger 4G, auch LTE genannt. Vor allem für die Industrie spielt 5G eine große Rolle.