Digitalisierung: Sinemus sieht Hessen in Vorreiterrolle

Wiesbaden (dpa) - Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) sieht Hessen bundesweit als Vorreiter in einem immer stärkeren internationalen Digitalisierungswettbewerb. "Wir sind das heimliche Silicon Valley", sagte die Ministerin am Montag in Wiesbaden. Diese Vorreiterrolle zu erhalten und zu gestalten sei auch für den Wirtschaftsstandort Hessen eine essenzielle Zukunftsfrage. Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien gilt als Inbegriff der High-Tech-Industrie.

Sinemus, die seit Anfang des Jahres das neu geschaffene Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung leitet, kündigte einen Fünf-Punkte-Plan für ihre Arbeit in der laufenden Legislaturperiode an. Bis zum Jahr 2020 soll so etwa eine 99-prozentige LTE-Versorgung im Mobilfunknetz erreicht werden. Außerdem sei es ihr Ziel, Verwaltungsleistungen in Zukunft digital anzubieten. Die hessischen Bürger könnten dann die Bestellung ihres "Anwohnerparkausweises oder die Beantragung der Geburts- oder Eheurkunde" digital abwickeln, sagte Sinemus.