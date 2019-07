Cyberagentur: Bundesminister und Länder besiegeln Gründung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Halle (dpa) - Am Flughafen Leipzig/Halle soll heute die Gründung der neuen Agentur für Cybersicherheit des Bundes besiegelt werden. Zu dem Treffen werden neben den beiden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (Sachsen) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, beide CDU) auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet. Dann soll auch offiziell bekannt gegeben werden, wo die Cyberagentur ihren Sitz haben wird.

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass die Agentur nicht wie geplant nach München, sondern in den Großraum Leipzig/Halle, kommt. Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte nun vor dem Termin am Mittwoch berichtet, dass sie am Flughafen Leipzig/Halle errichtet werden soll. Die Zeitung bezog sich auf Informationen des CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt, in dessen Wahlkreis der Flughafen liegt.

Kretschmer reagierte bei Twitter mit dem Kommentar: "Die Ansiedlung in Mitteldeutschland ist ein großer Erfolg. Wir haben mit Reiner Haseloff hart dafür gearbeitet. Die Cyberagentur kann der Beginn eines Technologiecampus werden." Amtskollege Haseloff ergänzte, das Entwicklungskonzept sei auf viele Jahre angelegt. Einen Konkurrenzkampf sehen beide Regierungschefs nicht.