Kabel durchtrennt: Zehntausende Unitymedia-Kunden ohne Netz

Münster (dpa/lnw) - Mehrere 10 000 Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia in Nordrhein-Westfalen waren am Donnerstag stundenlang von Telefon, Internet und Fernsehen abgeschnitten. Bei Tiefbauarbeiten sei ein Kabel zum zentralen Netzknotenpunkt in Münster beschädigt worden, teilte Unitymedia in Köln mit. Mit Hilfe einer mobilen Satellitenlage sei am Nachmittag die Fernsehversorgung wieder aufgenommen worden. Die Reparatur des Kabels werde aber voraussichtlich bis in die späten Abendstunden dauern, sagte ein Firmenbesprecher. Von der Störung betroffen waren vor allem Kommunen im Münsterland, Störungen gab es den Angaben zufolge aber auch in Remscheid und Erkelenz.