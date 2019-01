Innovationskonferenz DLD beginnt in München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Innovationskonferenz DLD geht heute in München an den Start (ab 13.00 Uhr). Das jährlich vom Medienkonzern Burda veranstaltete Treffen will eine Brücke zwischen Technologie, Wirtschaft und Kultur schlagen. Die anstehende Ausgabe steht unter dem Motto "Optimism & Courage" (Optimismus und Mut). Damit wolle man ein Zeichen gegen den "grundsätzlichen Technik-Pessimismus" setzen, sagte Organisatorin Steffi Czerny.

Am Samstag gehört Deutsche-Post-Chef Frank Appel zu den Teilnehmern. Am Sonntag spricht Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, zum Abschluss am Montag wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet.