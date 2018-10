Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Der zur United-Internet-Gruppe gehörende Web-Hoster 1&1 will seine führende Position in Europa mit einem neuen Markenauftritt und weiteren Angeboten für den Mittelstand ausbauen. Mit dem Namen "Ionos" werde eine globale Marke eingeführt, mit der das Unternehmen mit Sitz in Montabaur im Westerwald auch international seine Größe zeigen wolle, sagte der Vorstandsvorsitzende der 1&1 Internet SE, Achim Weiß, am Freitag in einer Web-Konferenz. Die auf nationalen Märkten eingeführten Marken sollen weiter bestehen bleiben. Web-Hoster verkaufen ihren Kunden Server-Platz für Internet-Auftritte und begleiten dieses Kerngeschäft mit ergänzenden Anwendungen.

Zwei Jahre nach dem Erwerb des Konkurrenten Strato und gut ein Jahr nach der vollständigen Übernahme des Berliner Cloud-Anbieters ProfitBricks will 1&1 verstärkt Cloud-Lösungen für den Mittelstand anbieten. Kleinere Unternehmen seien beim Aufbau solcher Infrastuktur-Lösungen im Netz bislang kaum vorangekommen, so dass sich hier ein großes Potenzial biete, erklärte 1&1-Manager Christian Böing. Mit der neuen Ionos Cloud biete sich 1&1 als Partner für mittelständische Unternehmen in der Digitalisierung an.

Statt Beratung und Problem-Lösung über eine anonyme Hotline ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden nun auch die Wahl eines persönlichen Ansprechpartners. Dafür würden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, teilte Weiß mit. Mit sechs Millionen Kunden und 3500 Mitarbeitern in sieben Ländern erzielte die 1&1 Internet SE im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 419 Millionen Euro.