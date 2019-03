3000 Fans bei Autogrammstunde von Youtuber Montanablack

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Eine Autogrammstunde des Youtubers MontanaBlack hat in Lübeck nach Schätzung der Polizei rund 3000 Fans angelockt. Schon zu Beginn der Veranstaltung am Freitagnachmittag hätten sich 1500 vorwiegend jugendliche Autogrammjäger vor der Buchhandlung in der Innenstadt eingefunden, berichtete die Polizei am Samstag.

Immer wenn ein neuer Schwung Besucher in das Geschäft gelassen wurde, sei es zu Schiebereien am Eingang gekommen. Ein Jugendlicher habe über Kreislaufprobleme geklagt und sei vom Rettungsdienst versorgt worden. Wegen des Gedränges seien die umliegenden Geschäfte nur schwer zu erreichen gewesen.

Der Youtuber, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, hatte in dem Buchladen seine Autobiografie "MontanaBlack: Vom Junkie zum Youtuber" vorgestellt. Der 31-Jährige hat bei Youtube knapp 1,9 Millionen Abonnenten.