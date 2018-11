Regierung will Chancen in Digitalisierung nutzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mit mehreren Projekten will die Landesregierung die Digitalisierung in Schleswig-Holstein voranbringen. Sie eröffne dem Norden "Riesenchancen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Digitalisierungskabinetts. 2019 will die Koalition zehn Millionen aus dem Sondervermögen "Impuls" ausgeben beispielsweise für eine offene Datenbank, die für jedermann alle frei verfügbaren Daten enthält, und für Verwaltungsportale. In den kommenden vier Jahren soll die öffentliche Verwaltung alle Leistungen auch digital anbieten - vom Bibliotheksausweis über das Erziehungsgeld bis zum Bewohnerparkausweis.