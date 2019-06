Offenes Daten-Portal für Schleswig-Holstein gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat ein neues Daten-Portal mit frei zugänglichen Daten der öffentlichen Hand in Betrieb genommen. "In vielen Bereichen sind diese Daten praktisch Gold wert", sagte Albrecht am Mittwoch. Zum Start sind bereites mehr als 7000 Datensätze aus dem Norden strukturiert abrufbar - beispielsweise zu Kitas, Kinderspielplätzen, Bebauungsplänen oder öffentlich zugänglichen Kirschbäumen. Personenbezogene Daten enthält die für jedermann zugängliche Datenbank nach Angaben von Albrecht nicht. Die Kosten für Aufbau und Betrieb betragen 670 000 Euro.