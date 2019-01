IfW-Präsident Snower: Digitales Regime gefährdet Demokratie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Für die digitale Zukunft der Welt sieht der Ökonom Dennis Snower Europa mit Deutschland an der Spitze in einer Schlüsselverantwortung. "Es geht um sehr, sehr viel, um das Regime des neuen digitalen Zeitalters und damit letztlich auch um die Demokratie", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft der Deutschen Presse-Agentur. Nutzer müssten mehr und mehr Rechte über die Nutzung ihrer Daten bekommen. "Das Ziel sollte sein, dass sie ein Eigentumsrecht an allen Daten haben, die sie generieren." Diese Daten könnten sie dann freiwillig weitergeben an jene, die sie haben wollten - unentgeltlich oder zu einem Preis.