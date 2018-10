Cyber-Sicherheitstag: Kommunen rüsten gegen Internet-Gauner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Absicherung der niedersächsischen Kommunen und Verwaltungen gegen Internet-Straftaten steht heute im Fokus eines Cyber-Sicherheitstages in Hannover. Innenminister Boris Pistorius (SPD) wird sich dabei unter anderem zum wachsenden Risiko von Cyber-Angriffen in der Digitalisierungs-Ära äußern. Bei den anschließenden Fachforen geht es auch um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie die Auswertung von Daten. An der Podiumsdiskussion beteiligen sich die Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds (NSGB), Arne Schönbohm und Marco Trips.