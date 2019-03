Hamburg bei Digitalisierung im Ländervergleich vorne dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat seine Position als digitaler Spitzenreiter an Berlin abgeben müssen. Im aktuellen Deutschland-Index zur Digitalisierung belegt die Hansestadt aber immerhin Platz zwei und mischt damit im Ländervergleich weiter ganz vorne mit. Auf Platz drei folgt Bremen, das bundesweite Schlusslicht bildet derzeit Thüringen.

Besser als in jedem anderen Bundesland funktioniert in Hamburg die Verwaltung, stellten die Forscher vom Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut fest, die den Index 2019 am Montag in Berlin präsentierten. Die Forscher haben sich hier unter anderem die Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungsebenen untereinander und die Übersichtlichkeit des online verfügbaren Informationsangebots angeschaut. Auch in der Kategorie digitale Infrastruktur, die unter anderem die Internetversorgung von Privathaushalten und Unternehmen betrachtet, liegt Hamburg auf Platz eins.

Der Index ist ein Punktesystem, das den Fortschritt der Digitalisierung auf Länderebene abbildet. Vor zwei Jahren hatte Hamburg den Gesamtvergleich noch angeführt.