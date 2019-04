Fernsehkoch Tim Mälzer startet Talk-Podcast rund ums Essen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer ("Kitchen Impossible") geht unter die Talker - zumindest im Internet. Der 48-Jährige wird vom 25. April an seinen ersten eigenen Podcast starten und dafür regelmäßig Gäste interviewen und mit ihnen über Essen, Kochen und Kulinarisches plaudern. Das Besondere an "Fiete Gastro" sei, dass Mälzer zuvor nicht weiß, wer der Gast der Sendung sein wird, teilte das Podcast-Netzwerk Podstars am Montag mit. Es seien aber stets bekannte Menschen oder Gäste, die für ein ganz bestimmtes Thema stehen. "Labern konnte ich ja schon immer", postete Mälzer dazu auf seinem Instagram-Account. Durch die Sendung führt Moderator Sebastian Merget. Geplant sind zwei Folgen pro Monat. Sie werden in Hamburg aufgenommen.