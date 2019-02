Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Zwölf Stunden Live-Berichte von Notfall-Einsätzen: So wollen Feuerwehren in ganz Deutschland bei Twitter heute über ihre Arbeit informieren. In Hessen machen unter anderem die Berufsfeuerwehren Frankfurt und Gießen bei der Aktion am europäischen Tag des Notrufs mit. Denn es soll nicht nur über aktuelle Einsätze informiert und die Feuerwehr als möglicher Arbeitgeber vorgestellt werden. Auch Fragen rund um den Notruf sollen über den Kurznachrichtendienst erörtert werden.

Die bundesweite Aktion von 41 Berufsfeuerwehren soll bis 22 Uhr dauern. Das "Twittergewitter" geht auf eine Initiative der Berliner Feuerwehr und der Berufsfeuerwehren aus München, Hamburg, Düsseldorf, Bremen und Frankfurt am Main zurück. Vorbild sind ähnliche Aktionen der Polizei, die schon vor Jahren zum Beispiel alle Notrufeinsätze in 24 Stunden über Twitter verbreitet hatte.