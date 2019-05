Tiefensee will flächendeckendes Glasfasernetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen setzt nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) beim schnellen Internet künftig auf Glasfaser. Bis 2025 solle im Freistaat ein flächendeckendes Gigabitnetz auf Basis von Glasfasern möglichst in jeder Gemeinde verfügbar sein, erklärte Tiefensee am Donnerstag in Erfurt. Drei Jahre früher sollen bereits alle Gewerbegebiete und Unternehmen angeschlossen sein. Damit werde eine Voraussetzung für die weitere Digitalisierung mit der zunehmend Echtzeitsteuerung von Maschinen über das Internet geschaffen.

Derzeit verfügten 60 Prozent der Haushalte über schnelle Internetverbindungen mit mehr als 100 Megabit pro Sekunde. Die bestehenden Lücken in der Breitbandversorgung würden durch die Förderzusagen von Bund und Land und damit angeschobene Investitionen von mehr als 400 Millionen Euro "absehbar geschlossen". Darum solle sich künftig eine Digitalagentur des Landes kümmern. Sie sei auch als Servicestellen für Kommunen und Unternehmen gedacht.