Thüringen dreidimensional aus der Vogelperspektive

Erfurt (dpa/th) - Mit einem neuen Angebot des Geoportals Thüringen können Interessierte den Freistaat aus der Vogelperspektive betrachten - und zwar dreidimensional. Das teilte das Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation am Freitag in Erfurt mit. In drei Dimensionen werden Geländeformen und Gebäudeansichten angezeigt, wobei auch die Suche nach Anschriften möglich ist. Die angezeigten Informationen können individuell eingestellt und die Karten gekippt, vergrößert und verkleinert werden.