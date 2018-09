Mehr frei nutzbare Internetzugänge in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Durch den Wegfall der sogenannten Störerhaftung beim Betrieb offener Internetzugänge sind in Thüringen mehr solcher WLAN-Netze entstanden. Sowohl in Erfurt als auch in Jena gebe es heute deutlich mehr offene Funknetze, über die Nutzer etwa mit Smartphones oder Tablets online gehen könnten, sagten Sprecher beider Stadtverwaltungen der Nachrichtenagentur dpa. Die Urteile zur Störerhaftung aus der Vergangenheit hätten etwa das WLAN-Angebot "Mein Jena" für die dortige Innenstadt grundsätzlich erst ermöglicht.

Durch eine Reihe von Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen ist die Störerhaftung in Deutschland schrittweise abgeschafft worden. Ein Urteil des Karlsruher Bundesgerichtshofs von Ende Juli soll die Betreiber nun endgültig schützen - zuvor mussten diese grundsätzlich dafür haften, wenn andere Nutzer über den Zugang etwa Filme oder Musik illegal aus dem Internet heruntergeladen hatten.