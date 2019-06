20 Millionen Zugriffe auf offene Geodaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das Landesprogramm Offene Geodaten des Thüringer Geoinformationssystems hat in den vergangenen beiden Jahren rund 20 Millionen Zugriffe registriert. Nutzer haben dabei die Möglichkeit, 128 Geodatensätze und 67 Geodatendienste verschiedener Landes- und Kommunalbehörden kostenlos zu verwenden, wie das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am Dienstag in Erfurt mitteilte. Zu dem Angebot gehören unter anderem digitale Geodaten wie Luftbilder oder topographische Karten.