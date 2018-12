Freies Surfen für alle: Erzgebirge baut WLAN-Netzwerk auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ehrenfriedersdorf (dpa/sn) - Das Erzgebirge kommt in Sachen freies WLAN voran: An den Greifensteinen in Ehrenfriedersdorf ist am Freitag der größte Baustein des Projekts übergeben worden. Über einen Hotspot können sich Gäste und Einheimische ab sofort kostenfrei in das "easy-wERZ" - so der Name des WLAN-Netzes - einwählen. Der Erzgebirgskreis ist sachsenweit der erste Landkreis, der flächendeckend kostenloses Internet bereitstellen will, teilte das Landratsamt mit. Demnach wurden bisher 14 Hotspots abgenommen, weitere sind zeitweise oder dauerhaft im Testbetrieb.

Insgesamt soll es zukünftig an knapp 50 vorwiegend touristischen Standorten frei zugängliches Internet geben.