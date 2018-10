Trivago eröffnet neue Firmenzentrale in Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Hotelvergleichsportal Trivago eröffnet am Mittwoch (11.00 Uhr) in Düsseldorf offiziell seine neue Firmenzentrale. Der neue Trivago Campus am Medienhafen der Landeshauptstadt bietet Platz für bis zu 2000 Mitarbeiten. Das 2005 gegründete Unternehmen ist eines der erfolgreichsten deutschen Internet-Start-ups. Im vergangenen Jahr kam es auf einen Gesamtumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Die Eröffnung fällt allerdings in eine Zeit, in der dem Unternehmen der Wind ins Gesicht bläst. Der Umsatz sank zwischen Januar und September um zwölf Prozent auf 748 Millionen Euro. Gleichzeitig musste das Unternehmen unter dem Strich einen Verlust von 32,5 Millionen Euro ausweisen. Das Minus war damit rund zehn Mal so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Trivago-Aktie hat sei ihren besten Zeiten im Sommer 2017 mehr als 70 Prozent ihres Wertes verloren.