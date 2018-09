Breitbandausbau in Sachsen mit stärkstem Zuwachs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Ausbau des schnellen Internets in Sachsen kommt voran. Der Freistaat verzeichnet den größten Zuwachs aller Bundesländer bei der Breitbandversorgung, wie der zuständige Staatssekretär Stefan Brangs am Dienstag anlässlich des Breitbandgipfels 2018 in Dresden mitteilte. Demnach erreicht die Versorgung mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde in Sachsen 70,8 Prozent, mehr als 5 Prozent mehr als noch Ende 2017.

Damit liegt Sachsen den Angaben zufolge an der Spitze der ostdeutschen Flächenländer. Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde beträgt die Versorgung nun 51,7 Prozent.

"Mit den Zahlen sind wir natürlich noch immer nicht zufrieden. Die Entwicklung zeigt aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Ziel sei es, Kommunen bis 2025 flächendeckend mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde auszustatten.