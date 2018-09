Telekom eröffnet erweitertes Cloud-Rechenzentrum in Biere

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biere (dpa/sa) - Nach zwei Jahren Bauzeit nimmt die Deutsche Telekom in Biere bei Magdeburg ihr neues Rechenzentrum für virtuelle Clouds in Betrieb. Das Datendrehkreuz soll heute im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eröffnet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Telekom betreibt bereits seit vier Jahren ein großes Rechenzentrum, das Unternehmen erlaubt, Serverkapazitäten auf deutschem Boden in der sogenannten Cloud anzumieten statt sie selbst zu pflegen. Wegen hoher Nachfrage sei der Standort erweitert worden. Künftig gebe es 100 000 Server in Biere, die eineinhalb mal so viel Kapazität böten als bisher.

Die Erweiterung kostete nach früheren Angaben der Landesregierung 170 Millionen Euro, davon kamen 10 Millionen Euro aus öffentlicher Förderung.