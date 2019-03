Verband: Urheberrechtsreform betrifft Berliner Start-ups

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die geplante EU-Urheberrechtsreform dürfte Berlin nach Einschätzung des Bundesverbandes Deutsche Start-ups besonders stark treffen: Start-ups müssten dadurch zum Beispiel sogenannte Uploadfilter einsetzen, was mit hohen Kosten verbunden wäre, erklärte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Filter prüfen beim Hochladen auf eine Website, ob das Material gegen Urheberrechte verstößt. Die jungen Unternehmen könnten diese laut Verband allerdings nicht selbst entwickeln, sondern müssten sie teuer einkaufen. "In keiner anderen deutschen Stadt ist der Anteil der Wertschöpfung der Startup- und Digitalwirtschaft höher als in Berlin", so der Verband zu der besonderen Situation der Hauptstadt.

Die Urheberrechtsreform sieht zum einen in Artikel 13 deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Plattformen wie YouTube vor. Kritiker fürchten, dass die Plattformen den Vorgaben nur nachkommen können, wenn sie Uploadfilter einsetzen. Mit dieser Software könnten sie schon beim Hochladen überprüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Dadurch droht nach Einschätzung der Kritiker eine Zensur des Internets.

Zum anderen ist mit Artikel 11 ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage geplant. Dadurch dürfen Suchmaschinen wie Google nicht mehr ohne weiteres kleine Artikel-Ausschnitte in ihren Suchergebnissen anzeigen. Voraussichtlich am 26. März stimmt das Europäische Parlament über den Gesetzesentwurf ab.

Eine Ausnahme, nach der junge Unternehmen keine Uploadfilter einsetzen müssen, hält der Verband für wenig sinnvoll. Die Bedingungen dafür wären zu eng definiert. Nur Firmen, die jünger als drei Jahre alt sind, einen niedrigeren Jahresumsatz als zehn Millionen Euro und weniger als fünf Millionen Nutzer pro Monat haben, fallen darunter. Sobald eine dieser Bedingungen nicht mehr zutrifft, müssen Filter eingesetzt werden. "Ab diesem Punkt wird ein weiteres Wachstum der betroffenen Start-ups durch Artikel 13 massiv behindert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht", erklärte ein Sprecher des Verbandes.

Die geplante Reform treibt auch die Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus um. Die FDP-Fraktion befürchtet Einschränkungen für Start-ups. "Ich halte das für realistisch, dass man den Freigeist junger Unternehmer konterkariert", sagte ihr Sprecher für Digitalisierung, Bernd Schlömer. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Silke Gebel, verurteilt insbesondere die Uploadfilter: "Damit wird die Richtlinie nicht nur die Informationsfreiheit im Internet krass einschränken, sondern vor allem von den großen Playern im Netz umgesetzt werden können und ist damit Start-up-feindlich."

Die CDU-Fraktion weißt daraufhin, dass ein solches Gesetz nach Verabschiedung noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, erwartet, dass die Bundesregierung Start-ups dann stärker berücksichtigen wird. Vergangene Woche präsentierte die Bundes-CDU einen Vorschlag, nach dem der Einsatz von Uploadfiltern in der nationalen Umsetzung verhindert werden könnte. Plattformen sollen stattdessen für geschützte Werke in der Regel Lizenzen erwerben. Unterhalb einer zeitlichen Grenze sollen Uploads von Lizenzgebühren frei sein.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht die Sorgen der Start-ups als berechtigt. Zwar müssten Urheber im Internet auch Geld verdienen können, allerdings würden die geplanten Regelungen zu weit gehen. "Solche Maßnahmen brauchen wir nicht", erklärte die Senatorin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte dazu jüngst in einem Bürger-Dialog, es dürfe nicht sein, dass ein Start-up sage, es benutze einfach anderer Leute geistige Produkte und vermarkte sie. Am vergangenen Dienstag hatten mehr als 100 europäische Firmen in einem offenen Brief an das Europäische Parlament die Reform kritisiert. Sie sei in ihren Augen schädlich für die europäische Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Internetriesen wie Google.