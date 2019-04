Rocket Internet hat weiter Milliarden in der Kasse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Kasse von Rocket Internet ist dank zweier Börsengänge im vergangenen Jahr weiter gut gefüllt. Die frei verfügbaren Mittel beliefen sich Ende Februar weiterhin auf 2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Rocket Internet gründet und investiert in Internet- und Technologieunternehmen. Vier seiner großen Beteiligungen sind mittlerweile an der Börse notiert. Im vergangenen Jahr gingen die Online-Möbelhändler Westwing und Home24 an die Börse. Dazu kommen Hellofresh und Delivery Hero.

Im vergangenen Jahr stieg der Konzerngewinn von Rocket auf 196 Millionen Euro. 2017 hatten die Berliner noch 6 Millionen Euro Verlust gemacht. Der Umsatz stieg 2018 von 36,8 auf 44,5 Millionen Euro.