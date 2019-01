Neue Plattform soll Start-ups in Deutschland stärken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Eine neue Plattform soll es Start-ups in Deutschland künftig erleichtern, Kontakt zu Kunden und Investoren aufzubauen und Kooperationspartner zu finden. Gemeinsam mit der Börse Stuttgart soll die Plattform "Startbase" aufgebaut werden, teilte der Bundesverband Deutsche Startups am Mittwoch in Berlin mit.

"Startbase" setzt auf der Plattform "VentureZphere" auf, die die Stuttgarter Börse bereits für Baden-Württemberg betreibt. Die bundesweite Version soll bis zum Sommer nach und nach mit Inhalten gefüllt werden. Sie bietet Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank und verschiedene Services, mit denen kleine Firmen sich vernetzen können, um schneller zu wachsen.

Ein wichtiger Aspekt für alle Start-ups sei die Sichtbarkeit, sagte der Vorsitzende des Startup-Verbands, Florian Nöll. Auf "Startbase" könnten sich nun kleine Firmen wie große Unternehmen und potenzielle Unterstützer präsentieren und in Kontakt treten. Die zwei kritischsten Punkte für jedes Start-up seien die Kommunikation und die Finanzierung, sagte Michael Völter, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse. In beiden Punkten könne die neue Plattform eine wertvolle Unterstützung bieten.