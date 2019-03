Land ist Vorletzter bei Ländervergleich zur Digitalisierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat einer Untersuchung zufolge Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Bei einem Ländervergleich des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Berliner Fraunhofer-Institut belegt das Land vor Thüringen den vorletzten Platz. Besonders schlecht schneidet Sachsen-Anhalt etwa beim Ausbau des schnellen Internets und bei Neugründungen im IT-Bereich ab, wie aus dem am Montag veröffentlichten Deutschland-Index der Digitalisierung 2019 hervorgeht. An der Spitze des Ländervergleichs stehen die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.

Der Index ist ein Punktesystem, das den Fortschritt der Digitalisierung auf Länderebene abbildet. Die Forscher blickten dabei auf die Kategorien Infrastruktur, digitales Leben, Wirtschaft und Forschung, Bürgerservice sowie Digitale Kommune.