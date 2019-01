Sachsen-Anhalt: Bonus an über 100 Handwerksmeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will in diesem Jahr mehr als 100 Jungmeister mit einem Bonus unterstützen. Handwerker, die ihre Meisterprüfung bestehen, sollen 1500 Euro Prämie bekommen, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). "Wir setzen damit unsere Politik fort, den Klein- und Mittelstand besonders zu fördern." In diesem Jahr stehen 175 000 Euro für das neue Programm zur Verfügung. Ab 2020 soll die Summe verdreifacht werden. Das Projekt soll in der zweiten Jahreshälfte starten. Seit zwei Jahren zahlt Sachsen-Anhalt bereits eine Prämie an Handwerksmeister, die einen Betrieb gründen oder übernehmen. Beide Programme können künftig kombiniert werden.