Land fördert mehr als 2800 Handwerker mit Meisterprämie

Hannover (dpa/lni) - Gut ein Jahr nach Einführung der Meisterprämie in Niedersachsen haben 2864 Handwerker und Handwerkerinnen die Förderung erhalten. Bis Ende Mai seien rund 11,5 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Unter den Antragsstellern waren 2414 Männer, dies entspricht einem Anteil von 84,3 Prozent. Zudem erhielten 450 Frauen die Prämie, damit lag ihr Anteil bei 15,7 Prozent.

Die von der Landesregierung im Mai 2018 eingeführte Meisterprämie richtet sich an Handwerker aus sogenannten zulassungspflichtigen Gewerben. Dazu zählen Maurer, Zimmerer, Installateure, Bäcker und Friseure. Wer in diesen Gewerben einen Betrieb führen und Lehrlinge ausbilden möchte, benötigt einen Meisterbrief. Der kostet samt Prüfungen meist mehrere Tausend Euro. Die Prämie in Höhe von 4000 Euro kann von Handwerkern beantragt werden, die ihre Meisterprüfung nach dem 1. September 2017 abgelegt haben. Dabei müssen sie zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens seit einem halben Jahr in Niedersachsen wohnen oder arbeiten.

Die Landesregierung hatte für 2018 rund 13 Millionen Euro für die Prämie vorgesehen, im laufenden Jahr einen Posten von zehn Millionen. Im ersten Jahr war mehr veranschlagt worden, weil die Prämie auch rückwirkend beantragt werden konnte. Mittlerweile hat der Landtag beschlossen, das ursprünglich mit einer Laufzeit bis 2019 aufgelegte Programm für die kommenden Jahre zu verlängern.

Nach Auskunft der Handwerkskammer Hannover gab es 2017 insgesamt 928 Teilnehmer an Meistervorbereitungslehrgängen, im Jahr darauf waren es 764. Einen direkten Zusammenhang zwischen der Ankündigung der Meisterprämie und den Anmeldezahlen für die Meisterkurse könne man nicht herstellen, sagte eine Sprecherin. "Aber wir sind sicher, dass die Prämie sich auf jeden Fall positiv auswirkt, denn wir können feststellen, dass sich die Zahlen seit 2017 auf einem hohen Niveau bewegen."

Und warum entscheiden sich so wenige Frauen, ihren Meister zu machen? "Tatsache ist, dass das Handwerk in vielen Bereichen immer noch eine Männerdomäne ist", heißt es dazu bei der Handwerkskammer. Nur 20 Prozent der Auszubildenden in Handwerksbetrieben seien weiblich. Die Handwerkskammer habe daher mehrere Formate entwickelt, um Frauen ins Handwerk zu bringen. Beispielsweise biete das Projekt "Mehr Mädchen ins Handwerk" die Möglichkeit, Einblicke in Berufe zu bekommen, die weiterhin als "frauenuntypisch" gelten. Zudem gebe es das Weiterbildungs- und Coachingprogramm "Frauen gehen im Handwerk in Führung". An der ersten Runde des zweijährigen Projektes haben den Angaben nach 23 Frauen teilgenommen.