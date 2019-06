Handwerk verzeichnet weiter Umsatzplus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Das Handwerk in Sachsen-Anhalt verbucht weiter steigende Umsätze. Im ersten Quartal dieses Jahres lag das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 6,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Deutlich über dem Schnitt lag den Angaben zufolge das Bauhauptgewerbe mit einem Umsatzplus von 13,9 Prozent, das Ausbaugewerbe stand dem mit einem Zuwachs von 11,2 Prozent kaum nach. Für das Gesundheitsgewerbe wurde ein Anstieg um 4,9 Prozent ermittelt. Ein kleineres Wachstum ermittelten die Statistiker etwa für das Kraftfahrzeuggewerbe (+1,3 Prozent). Das Lebensmittelgewerbe verzeichnete um 1,7 Prozent gesunkene Umsätze im Vergleich zum ersten Quartal 2018.