Asphalttechnik: Deutschlands bester Azubi aus Sachsen-Anhalt

Halle (dpa/sa) - Deutschlands bester Asphalttechnik-Azubi kommt aus Sachsen-Anhalt. Daniel Antkowiak zähle zu den 213 bundesweit besten Auszubildenden 2018, teilte ein Sprecher des Industrie- und Handelskammertags Halle-Dessau am Montag mit. Der junge Verfahrensmechaniker für Asphalttechnik stehe beispielhaft für die hohe Ausbildungsqualität in der Region und das erfolgreiche Zusammenspiel von Auszubildenden und Unternehmen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag zeichnet Auszubildende in 205 Berufen aus und verleiht den Titel in diesem Jahr zum 13. Mal.