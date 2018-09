Handwerk - Gera

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Innungen und Betriebe geben heute einen Einblick in die Vielfalt des Handwerks. Beim diesjährigen Tag des Handwerks wollen sich in Rudolstadt rund 80 Betriebe den Besuchern präsentieren und auch mit Vertretern der Landespolitik ins Gespräch kommen. Die Auftragsbücher der Handwerker in Thüringen sind seit Monaten prall gefüllt, die Geschäfte der Betriebe laufen gut. Immer wieder werden aber Sorgen wegen fehlender Nachfolger für die Firmeninhaber laut, auch die Schwierigkeiten auf der Suche nach Auszubildenden treiben die Branche um. Das Handwerk beschäftigt in Thüringen rund 150 000 Menschen in rund 30 000 Betrieben.