Handwerk in Nord- und Mittelthüringen bleibt optimistisch

Erfurt (dpa/th) - Handwerksbetriebe in Nord- und Mittelthüringen blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft. Die aktuelle Geschäftslage liege auch im dritten Quartal des Jahres "auf hohem Niveau", sagte der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein, am Montag in Erfurt. Die Betriebe erwarteten hier mehrheitlich keine Veränderungen, hieß es in einer Mitteilung der Kammer. Demnach blieben die Umsätze für 89 Prozent der Betriebe aus allen Handwerksgruppen unverändert.

Laut Kammer muss bei etwa 4000 Betrieben kurz- bis mittelfristig die Nachfolge geregelt werden. Für überraschende Notfälle könnten die Unternehmen künftig einen USB-Stick nutzen, auf dem alle wichtigen Dokumente für den Übergang bereitstünden.