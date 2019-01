Erste Bewährungsprobe für Thüringens Handwerkergymnasium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Handwerk setze große Hoffungen in die ersten Absolventen des Handwerkergymnasiums in Erfurt. Dabei handele es sich um ein Modellprojekt zur Nachwuchsgewinnung, auf das das Handwerk bundesweit schaue, sagte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein. Im Frühsommer beendeten die ersten Jugendlichen ihre Ausbildung, zu der neben dem Abitur zwei Praktika in Handwerksbetrieben und Teile der Meisterausbildung gehörten. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass ein großer Teil der Absolventen im Handwerk Fuß fasst." Angesicht des fehlenden Nachwuchses sollen zunehmend Abiturienten für das Handwerk gewonnen werden, das wegen des anstehenden Generationswechsels gute Karrieremöglichkeiten biete, so Lobenstein.