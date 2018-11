160 000 Euro für Digitalisierungstraining im Handwerk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ab Januar 2019 sollen Beschäftigte von Thüringer Handwerksbetrieben darin geschult werden, ihre Firmen bei der Einführung und Umsetzung einer digitalen Strategie zu unterstützen. Für das "DigitalCoach" genannte Projekt schießt das Land 160 000 Euro zu, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Insgesamt veranschlagt die Handwerkskammer Südthüringen die Kosten des Vorhabens bis zum März 2020 auf knapp 185 000 Euro.

In einer ersten Phase sollen Angehörige von acht bis zehn Handwerksbetrieben laufende Aktivitäten der Digitalisierung in ihren Betrieben analysieren, weitere Maßnahmen vorschlagen und deren Umsetzung begleiten. Denkbar sind dabei den Angaben zufolge Maßnahmen in Bereichen wie Baustellendokumentation, Buchhaltung, interne und Kundenkommunikation, Fertigungsprozesse oder Lagerhaltung.

Das Handwerk mit 30 000 Betrieben und 148 000 Beschäftigten in Thüringen könne in erheblichem Maße von der Digitalisierung aller Lebensbereiche profitieren, hieß es. Mehr Effizienz in Prozessen, Verfahren und Dienstleistungen, mehr Kooperation und engere Kundenbindung seien Themen, die die Digitalisierung für die Handwerksbetriebe interessant und wichtig machten.