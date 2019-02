Sachsens Handwerker für Wiedereinführung der Meisterpflicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Handwerker haben die Empfehlung des Bundesrates für eine Rückkehr zur Meisterpflicht begrüßt. Die Entscheidung sei mit "großer Sympathie" aufgenommen worden, erklärte der Sprecher der Geschäftsführung des Sächsischen Handwerkstages, Klaus Bertram, am Freitag. Der Sächsische Handwerkstag fordert bereits seit langem die Wiedereinführung der Meisterpflicht, die 2004 in mehr als 50 Handwerksberufen weggefallen war - darunter in Berufen wie Fliesenleger, Parkettleger und Goldschmied. "Wir erwarten, dass nunmehr auch Bundesregierung und Bundestag in der Sache zügig tätig werden", so Bertram.

Die Länderkammer hatte am Freitag einem entsprechenden Antrag Bayerns zugestimmt. Darin wird die Bundesregierung gebeten, den verpflichtenden Meisterbrief in allen Handwerken wieder einzuführen, bei denen es fachlich geboten und europarechtlich möglich sei. Besteht Meisterpflicht, dürfen nur Handwerker mit entsprechender Qualifikation Betriebsinhaber sein.