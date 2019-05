Handwerk fürchtet Abwanderungswelle bei "Azubi-Mindestlohn"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Handwerker fürchten angesichts der geplanten Mindestvergütung für Auszubildende eine neue Abwanderungswelle von Ost nach West. Grund könnten dann Betriebe sein, die nicht mehr ausbildeten, sagte der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer, am Montag in Dresden. Zumindest kleine, ausbildende Betriebe müssten im Fall der Einführung einer zentralen Mindestvergütung - etwa steuerrechtlich - entlastet werden, so Ermer.

Bereits in der Vergangenheit hatte das Handwerk in Sachsen die Pläne für einen "Azubi-Mindestlohn" kritisiert, vor allem weil dieser keine Rücksicht auf die Wirtschaftskraft einzelner Branchen und Regionen nehme. Ermer verlangte daher erneut, die Tarifautonomie "uneingeschränkt zu respektieren".

Nach Plänen von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sollen Azubis von 2020 an im ersten Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat erhalten. In den Folgejahren soll sich die Mindestausbildungsvergütung weiter erhöhen. Voraussichtlich wird der entsprechende Gesetzentwurf bereits diesen Mittwoch im Kabinett beschlossen.

‎"Das ostsächsische Handwerk hat die feste Überzeugung, dass es eine ordentliche Vergütung der ‎Auszubildenden geben muss", erklärte der Dresdner Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich. Allerdings sei die staatlich festgelegte ‎Mindestausbildungsvergütung für eine Reihe von Gewerken und Regionen schlichtweg zu hoch.