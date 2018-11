Dresdner Stollenbäcker eröffnen die Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Stollenbäcker haben am Freitag die Stollensaison offiziell eröffnet. Die traditionelle Saison dauere rund 60 Tage und beginne spätestens nach dem Reformationstag, teilte der Schutzverband Dresdner Stollen mit. Stets bis Ende Dezember werden in der Region seit vielen Hundert Jahren Stollen gebacken. Im vorigen Jahr seien es vier Millionen Stück gewesen. Am 8. Dezember steht in der sächsischen Landeshauptstadt dann wieder das Stollenfest an. Ein Riesenstriezel wird dann für 6 Euro pro 500 Gramm schwerem Stück für einen guten Zweck verkauft.