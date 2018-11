320 Meister für Sachsens Handwerk: Kretschmer gratuliert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Handwerk hat 320 neue Meister. Die 41 Frauen und 279 Männer zwischen 20 und 55 Jahren erhielten am Samstag in Dresden ihren Meisterbrief. "Sie alle haben sich einen Abschluss erarbeitet, der auch international zu den angesehensten zählt", sagte der Ministerpräsident bei der Meisterfeier und gratulierte zur "starken Leistung", wie die Handwerkskammer Dresden mitteilte. Als Fachkräfte stärkten sie das deutsche Handwerk, das für Leidenschaft und Können, Kompetenz und Qualität stehe, und die sächsische Wirtschaft.

"Packen Sie an, Sie haben die Bildung, die jugendliche Frische und die Zukunft auf ihrer Seite!", ermunterte Kammerpräsident Jörg Dittrich die neuen Meister, sich auch einzumischen und zu engagieren, in Innungen, den Gremien der Kammer und in der Politik. "Die Meinungshoheit sollte der Jugend gehören, sie muss schließlich am längsten mit den Konsequenzen der Entscheidungen, die wir heute treffen, leben."

Die meisten der neuen Meister sind nach Kammerangaben Kfz-Techniker, Installateur- und Heizungsbauer, Orthopädieschuhmacher, Bäcker und Elektrotechniker. Seit 1990 konnten auch Kosmetikerinnen wieder eine Meisterprüfung machen. 214 der Qualifizierten kommen aus Sachsen, weitere aus zwölf Bundesländern. Aber es gibt auch eine Meisterin aus Paris und einen Meister, der in der Schweiz lebt.