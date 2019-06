Handwerk verbucht Umsatzplus im ersten Quartal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Das zulassungspflichtige Handwerk in Rheinland-Pfalz hat sich im ersten Quartal 2019 über mehr Umsatz freuen können. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamts in Bad Ems vom Montag lagen die Erlöse von Januar bis März 2019 um 8,1 Prozent über dem Niveau des ersten Quartals 2018 (Deutschland: plus 6,4 Prozent).

Die Umsätze stiegen in allen Gewerbegruppen. Das Bauhauptgewerbe verbuchte mit einem Plus von 18 Prozent die größte Steigerung. Dahinter folgte das Ausbaugewerbe mit plus 8,3 Prozent. An geringsten nahmen die Umsätze im Lebensmittelgewerbe mit plus 1,5 Prozent zu.

Auch die Zahl der Beschäftigten im Handwerk in Rheinland-Pfalz erhöhte sich leicht um 0,5 Prozent (Deutschland: plus 0,7 Prozent).