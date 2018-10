Bauminister Grote will sozialen Wohnungsbau ankurbeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Bauminister Hans-Joachim Grote (CDU) will mit Bürokratieabbau bessere Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau schaffen. "Es gibt viel zu viele Normen und Richtlinien, die das Bauen unnötig teuer machen", sagte Grote der Deutschen Presse-Agentur. Mindeststandards zur Gefahrenabwehr müssten natürlich eingehalten werden. "Aber muss wirklich jede Norm, auch für Wasserhähne und Türdrücker, vertraglich vereinbart werden?"

Bezahlbarer Wohnraum steht im Mittelpunkt der Konferenz der Bauminister der Länder und des Bundes am Donnerstag und Freitag in Kiel. "Über allem steht die Frage, wie wir es schaffen, in den Bundesländern für die Menschen mehr Bauland und mehr Wohnraum bereitstellen zu können", sagte Grote. Ansatzpunkte könnten eine Verdichtung der Innenstädte, der Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnungen oder die stärkere Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene sein. "Wir denken auch über einen stärkeren mehrgeschossigen Wohnungsbau im ländlichen Raum nach."

Einen positiven Effekt verspricht sich der norddeutsche Ressortchef auch von einer stärkeren Angleichung der Bauordnungen in den Ländern. Dadurch würden Bauplanungen in unterschiedlichen Bundesländern für Architekturbüros einfacher und damit auch kostengünstiger, sagte Grote.

Noch bis Ende des Jahres laufe das größte Wohnraumförderprogramm in Schleswig-Holsteins Geschichte, sagte Grote. "Allein im vergangenen Jahr haben wir mehr als 1700 neue Wohnungen gefördert." Für die Jahre 2019 bis 2022 stehen weitere 700 Millionen Euro für den Sozialen Wohnungsbau bereit.